طفله مريض.. لبناني يقتحم مصرفاً ويهدد بإحراق نفسه

2022-10-24 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

أقدم شاب يدعى وفيق محمد كالو على اقتحام بنك “لبنان والمهجر” في مدينة صيدا جنوب البلاد، مهددا بإحراق نفسه.

وطالب الرجل المقهور من المصرف تسليمه مبلغ 5000 دولار من وديعته لتغطية كلفة عملية عاجلة لابنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني، والذي يعاني من ثقب في القلب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

فيما حضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً حول المصرف، وبدأت التفاوض معه لإقناعه بالخروج.

بدوره، أوضح محمد كالو، والد مقتحم المصرف، أنه جاء برفقته إلى البنك، بعد أن وعده المدير بإعطائه وديعته اليوم، بعد أن جهزوا الأوراق المطلوبة منذ الأسبوع الماضي.

كما أكد أن حفيده البالغ من العمر شهرين، يحتاج إلى عملية عاجلة، لأنه يعاني من ثقب في قلبه.

كذلك أكد أن لدى العائلة 5 حسابات في مصارف مختلفة، إلا أنها لم تطالب سوى بمبلغ 5 آلاف دولار أميركي لتغطية كلفة العملية، مشددا على أن ابنه لا يريد أذية أحد، وليس مسلحاً. وقال متسائلاً: “يعاملوننا وكأننا نشحذ أو نستجدي.. لماذا.. هل سرقنا هذه الأموال أو وجدناها على الطريق؟”.

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