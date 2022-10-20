جريمة ق__تل بشعة تهز حي بنسودة بفاس

2022-10-20 / 20:22
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ع محياوي _ هبة بريس

علمت “ هبة بريس” من مصادر متطابقة أن شابا تعرض بعد عصر اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري, إلى جريمة قتل بشعة بالقرب من مسجد المحسنين بحي بنسودة بفاس .

وفور علمها بالواقعة يضيف مصدرنا، هرعت المصالح الأمنية على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين، و فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وخلفيات وقوع هذه الجريمة التي قالت ذات المصادر أن بطلها شاب آخر أجهز على الضحية بسلاح أبيض على مستوى عنقه مما تسبب له في نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته على الفور.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات هذه الواقعة بتعليمات النيابة العامة المختصة يضيف مصدرنا

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