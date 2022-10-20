سقوط عشرات القت__لى والجرحى في تشاد

2022-10-20 / 19:11
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هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو أن الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل نحو خمسين شخصا في أنحاء البلاد الخميس، وأعلن “تعليق جميع أنشطة” أحزاب معارضة رئيسية وفرض حظر تجول.

وقال “سقط نحو خمسين قتيلا خصوصا في نجامينا وموندو وكومرا وزهاء مئة جريح”، مضيفا أن حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا سيستمر حتى “استعادة تامة للأمن في نجامينا وموندو ودوبا وكومرا”، وحذّر من أن الحكومة “ستفرض النظام في كامل البلاد، ولن تتسامح بعد الآن مع أي انزلاق أيا كان مرتكبه”.

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