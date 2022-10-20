حدقة: “ركلة جزاء الرجاء صحيحة و قرار المديرية هو نفسه قرار الحكام”
هبة بريس ـ رياضة
أنهى يحي حدقة مدير مديرية التحكيم الوطنية الجدل الدائر بخصوص ركلة الجزاء الخاصة بمباراة الرجاء الرياضي و حسنية أكادير بعدما أكد صحتها.
و أوضح يحي حدقة أن ركلة الجزاء التي أقرها حكم مباراة الرجاء الرياضي و حسنية أكادير بمشورة مع غرفة الفار صحيحة حيث أن الخطأ ارتكب فوق خط منطقة الجزاء و القانون يقول بأن الخطوط تنتمي للمناطق التي تحددها.
و قال حدقة في تصريح إعلامي: “قرار المديرية ديال التحكيم هو نفسه القرار النهائي للحكام في المباراة، و ركلة الجزاء صحيحة و لحسن الحظ كانت هناك زاوية واضحة أكدت وجود الخطأ فوق خط منطقة الجزاء و القرار أنصف الجميع”.
و شدد مدير المديرية الوطنية للتحكيم على أن الحديث بين غرفة الفار و حكم اللقاء سار في نفس الاتجاه بعدما استمعت المديرية للحوار الذي دار بينهما، مجددا التأكيد أن ركلة الجزاء صحيحة.
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0
11
تعليق واحد
ركلة جزاء غير صحيحة ياسيدي الفاضل كفاكم كذبا وميولكم للاندية الكبرى .
كان تدخل خارج الخط بقليل وبالتالي ضربة خطا وليست ركلة جزاء.
العدل للحسنية .