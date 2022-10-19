Israeli security forces deploy following a shooting attack at a checkpoint near the Shuafat refugee camp in Israeli-annexed east Jerusalem, on October 8, 2022. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

م___ قتل فلسطيني يشتبه بتنفيذه هجوما في القدس

2022-10-19 / 23:22
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هبة بريس

قتل فلسطيني، الأربعاء، بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة في الضفة الغربية، وفق ما أفاد مسؤولون، علما أنه ملاحق منذ نحو أسبوعين من جانب القوات الإسرائيلية للاشتباه بتنفيذه هجوما داميا في القدس الشرقية.

وتحاصر القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط في القدس الشرقية منذ نحو 10 أيام بعد هجوم أودى بجندية إسرائيلية بداية أكتوبر عند مدخل المخيم، ونفذه عدي التميمي وفق السلطات المحلية.

ومساء الأربعاء، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الفلسطيني المذكور (20 عاما) قتل حين كان ينفذ هجوما عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت في الضفة الغربية.

وقالت الشرطة في بيان إن “إرهابيا أطلق النار عند مدخل معالي أدوميم في اتجاه الحرس… فأصاب أحدهم في يده قبل أن يتم تحييده من جانب الحراس الآخرين”. وشاهد مصور فرانس برس بعيد ذلك جثة رجل أرضا يحوط بها عناصر من الشرطة.

وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء” بأنها أسعفت “رجلا في العشرينيات من عمره، أصيب في يده” ثم نقلته إلى مستشفى في القدس.

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