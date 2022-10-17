صورة تعبيرية

الجزائر.. السجن 5 سنوات لوزير المالية الأسبق

2022-10-17 / 10:22
0
هبة بريس - وكالات

أدان القضاء الجزائري، وزير المالية الأسبق محمد لوكال، وأصدر حكمه عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ في قضية فساد حين كان مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.

وأيدت المحكمة في القضية نفسها، الحكم الابتدائي بـ3 سنوات سجنا نافذا الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة للبنك ذاته، عز الدين رابط.

وقد وجهت إلى محمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بنحو 8 ملايين دولار، في حين اعتبرت التقديرات الرسمية أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 7.2 ملايين دولار.

من جهة أخرى، أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي في العاصمة الجزائرية حكما ببراءة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا.

وتوبع الوزير الأسبق للسياحة في قضايا مرتبطة بمنح تراخيص لإنجاز مشاريع بولاية تيسمسيلت.

كما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية نفسها، على غرار الأمين العام الأسبق للولاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلفتنا مليار يورو في الشهر.. ألمانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا

كلفتنا مليار يورو في الشهر.. ألمانيا تعلن إيقاف الفحوصات…

2022-10-17 / 09:50
Photo of العثور على تلوث اشعاعي كبير بمدرسة ابتدائية أمريكية

العثور على تلوث اشعاعي كبير بمدرسة ابتدائية أمريكية

2022-10-16 / 20:04
Photo of بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا لبوركينافاسو

بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا…

2022-10-16 / 18:59
Photo of إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين

إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين

2022-10-16 / 18:36
Photo of تحطيم واجهات مصارف ..مظاهرات حاشدة بفرنسا ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات

تحطيم واجهات مصارف ..مظاهرات حاشدة بفرنسا ضد غلاء المعيشة…

2022-10-16 / 18:20
Photo of الكويت الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة

الكويت الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة

2022-10-16 / 16:47
Photo of صربيا تغلق سفارتها في أوكرانيا

صربيا تغلق سفارتها في أوكرانيا

2022-10-16 / 15:16
Photo of البابا فرنسيس: كوفيد وحرب أوكرانيا كشفا “محدودية” الأمم المتحدة

البابا فرنسيس: كوفيد وحرب أوكرانيا كشفا “محدودية” الأمم المتحدة

2022-10-16 / 14:35
Photo of أوبك” توضح الهدف من قرار خفض الإنتاج

أوبك” توضح الهدف من قرار خفض الإنتاج

2022-10-16 / 14:00
Photo of م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

2022-10-16 / 09:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق