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خبير اقتصادي..المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء

2022-10-16 / 13:07
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هبة بريس

قال خبراء إن المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب تمدد سنوات الجفاف، وما يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، بالتوازي مع التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وحول الموضوع ؛ قال الخبر الاقتصادي عبد العزيز الرماني، إن حديث الملك عن الجدية والمسؤولية تعني أن المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء.

وأضاف، أن المغرب أنجز في الاتجاهات المختلفة ما يهم النباتات والفلاحين والماشية، وكذلك استراتيجية مياه الشرب، وأن هناك بعض الانفلات وقعت خلال تنفيذ بعض العمليات، وهو ما تطلب تدخل الملك

ولفت إلى أن العام الحالي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وأن تدخل الملك في الوقت الراهن يؤكد العمل على تدارك ما مضى والعمل على المشروعات الهيكلية الكبرى يقول الرماني لسبونتيك

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