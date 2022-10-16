العثور على ج..ثة فتاة بكلميم تعرضت للضرب وال..حرق

2022-10-16 / 13:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بكليميم، تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص قضية وفاة شابة في الثلاثينات من عمرها مجهولة الهوية إلى حدود الآن، و ذلك مباشرة بعد العثور على جثتها “متفحمة” صبيحة اليوم السبت 15 أكتوبر، بالقرب من منازل مهجورة بحي الفتح بمدينة كليميم.

و عن تفاصيل هذه الواقعة، التي تعكف المصالح الأمنية على فك لغزها، فإن الضحية تعرضت لضربات عنيفة على مستوى الرأس قبل أن يعمد الجاني او الجناة المفترضين على إضرام النار في جسدها عبر مادة حارقة، لترمى في مكان خلاء قرب منازل مهجورة بالحي المذكورة، قبل أن يتم اكتشاف الجثة.

و في السياق نفسه، تعكف السلطات الأمنية لدى المنطقة الإقليمية بكليميم، على فك لغز هذه الواقعة، لتحديد هوية الضحية، بعد عرضها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة و مصدر الطعنات التي تعرضت لها، قصد الإحاطة بشكل كامل بتفاصيل هذه الواقعة.

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