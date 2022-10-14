بسبب قمصان “الزليج”.. “أديداس” تعتذر للمغرب وتؤكد: لانية لنا في الإساءة

هبة بريس - الرباط

اعتذرت شركة “أديداس” للألبسة الرياضية، للمغرب بسبب قمصان المنتخب الجزائري التي تحمل تصميما للزليج المغربي والذي تنسبه للدولة المجاورة.

وفي بيان نشرته شركة أديداس على موقعها الرسمي في الأنترنيت اليوم الجمعة، أفادت شركة الألبسة الألمانية العالمية أنه بعد مناقشات بناءة بين أديداس ووزارة الثقافة المغربية ، تم التوصل إلى تسوية ودية قانونية بخصوص قضية قمصان كرة القدم المثيرة للجدل .

و أكدت الشركة، على أن التصميم مستوحى بالفعل من نمط فسيفساء الزليج، مشددة على أنه لا نية لها في الإساءة لأي جهة كانت.

وأعربت الشركة، عن احترامها العميق للشعب والصناعة التقليدية المغربية، قبل أن تعبر عن أسفها للجدل الدائر حول هذه القضية ، كما أنها تعارض أي عمل من شأنه يهدف الاستيلاء الثقافي والمساس بالارث التاريخي للشعوب والأمم.

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