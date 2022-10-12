التشيك تمنع دخول السياح الروس أراضيها

2022-10-12 / 19:51
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت التشيك حظر دخول الروس حاملي تأشيرات شنغن القادمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للسياحة أو الأحداث الرياضية أو الثقافية، اعتبارا من 25 أكتوبر.

وأعلن عن هذا القرار يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.

ووفقا لوزارة الخارجية التشيكية، يصل حوالي 200 مواطن روسي إلى جمهورية التشيك يوميا عبر المطارات الدولية.

ومنعت دول البلطيق وبولندا دخول السياح من روسيا في 19 سبتمبر وتعتقد سلطات هذه الدول أن جميع السياح الروس يشكلون تهديدا أمنيا عليها، كما أغلقت فنلندا الحدود أمام السياح الروس في 30 سبتمبر.

يذكر أن روسيا أعلنت أنها لن تردّ بالمثل على عقوبات التأشيرة، لإتاحة استمرار التعرف على حضارتها وثقافتها للأوروبيين، وباقي بلدان العقوبات.

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تعليق واحد

  1. السياح الروس اغنياء جدا ،لمادا لا تستقبلهم السياحة المغربية بالداخلة و مراكس و طنجة و فاس.
    لماذا لا يعمل المغرب إشهارات بالقنوات الروسية و الاداعات الروسية و الصحافة الروسية..بالرغم ان المغرب لا يمتلك لمحلات التسوق الرافي ،حيت ان الروس يتميز ن بحب الشراء…

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