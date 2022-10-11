مقدونيا الشمالية.. العثور على 44 مهاجرا سوريّا في شاحنة

2022-10-11 / 19:17
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية اعتقال 44 مهاجرا سوريا بينهم 14 قاصرا، عثر عليهم في شاحنة بالقرب من الحدود الجنوبية مع اليونان.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه “تم العثور على المهاجرين في وقت متأخر من أمس الاثنين خلال تفتيش روتيني على طريق بالقرب من بلدة فالاندوفو”، حيث كان المهاجرون داخل مخبأ مصنوع خصيصا داخل السيارة الكبيرة، في حين يعتقد أنهم دخلوا بشكل غير قانوني من اليونان وتوجهوا إلى صربيا، في طريقهم إلى البلدان الأوروبية الأكثر ثراء.

هذا وجرى نقل المهاجرين إلى منشأة احتجاز بانتظار ترحيلهم إلى اليونان، كما تم القبض على سائق الشاحنة للاشتباه في انتمائه إلى عصابة لتهريب المهاجرين

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‫4 تعليقات

  4. أدعو الله عز وجل أن ينهي مأساة الشعب السوري لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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