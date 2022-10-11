بنك إسباني يقرض المغرب 92 مليون دولار لتوريد سفينة حربية
هبة بريس _ الرباط
من المتوقع ان يبرم المغرب عقد قرض مع مؤسسة بنكية إسبانية، لتمويل عقد تجاري للجيش المغربي مع شركة إسبانية متخصصة في صناعة السفن الحربية.
وجاء في الجريدة الرسمية المغربي ان قرارا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ستتم بموجبه موافقة اقتراض 92.2 مليون دولار، من مجموعة “سانتاندر” المصرفية الإسبانية.
وأوضح القرار أن القرض “سيمول العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني وشركة “نافانتيا” الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن.
وكانت صحيفة “الباييس” الإسبانية، قالت في يناير 2021، إن الرباط “تشتري لأول مرة منذ 3 عقود، سفينة حربية، يبلغ ثمنها 150 مليون يورو (149 مليون دولار بالأسعار الحالية)، ستصنعها شركة “نافانتيا”.
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9 تعليقات
قروض قروض قروض …..أين ثروة الشعب المغربي ?????
فين كتمشي فلوس الفوسفاط
مكاين غي سلف وشعب يخلص
ساعي يسعى و مراتو تصداق
يجب ايقاف زحف القروووووووض والاعتماد على الامكانية المتوفرة
حكومة العار مكاين غير الأقتراض الله ياخد فيكم الحق خناقتونا بالضرائب..
غرقوها غرقوها
had chi fach 7adkin hi kridi hhh
شكون غادي يخلص ؟