رونالدو يسجل هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية

هبة بريس - وكالات

سجل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي دافع عن ألوانها عندما منح فريقه مانشستر يونايتد التقدم على مضيفه إيفرتون 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، بديلا في الدقيقة 29 عقب إصابة الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط لهز الشباك بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها مرمى جوردان بيكفورد إثر تمريرة من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الدولي البرازيلي كاسيميرو الذي لعب أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف “الشياطين الحمر” قادما من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وهو الهدف الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعا غلته إلى 144 هدفا بألوان مانشستر يونايتد الذي يدافع عن ألوانه للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.

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