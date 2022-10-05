سابقة بفرنسا.. بيع السيارات الكهربائية أكثر من السيارات الديازل هذا الشهر

هبة بريس ـ متابعة

شهد سوق السيارات الفرنسي خلال شهر شتنبر الفائت اضطرابا من خلال تسجيل رقم مبيعات السيارات الكهربائية أكثر من السيارات الديزل و ذلك لأول مرة.

موقف غير متوقع، حيث تم الاحتفال خلال شهر شتنبر 2022 لأول مرة في تاريخ السيارات في فرنسا بإنجاز جديد تمثل في كون مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت مبيعات سيارات الديزل.

و وفقا للأرقام التي نشرتها NGC Data ، تم تسجيل بيع 22،481 سيارة كهربائية في فرنسا، في شتنبر 2022، مقارنة ب 20،136 سيارة ديزل.

و في الوقت نفسه، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية أيضا زيادة قوية وشكلت 16٪ من السوق الفرنسية في حيث اقتصرت سيارات الديزل على 14٪ من السوق.

و على منصات البيع و منذ غشت 2022، حافظت “رونو ميكان” للتكنولوجيا الإلكترونية على صدارة الترتيب لشهر شتنبر 2022، تليها “تيسلا موديل 3” و “داسيا سبرينج”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1