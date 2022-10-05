سويسرا: تعزيز التعاون الثنائي في صلب لقاء شركة “روش هولدينغ” مع سفير المغرب

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

شكل تعزيز العلاقات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، محور مباحثات أجراها سفير المملكة المغربية بسويسرا وليشتنشتاين ، لحسن أزولاي، اليوم الأربعاء بمدينة بازل السويسرية، مع شركة “روش هولدينغ”٬ إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأدوية.

وتناول هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو شركة “روش هولدينغ”٬ ، فرصة لسفير المغرب بسويسرا لاستعراض المؤهلات الاقتصادية والأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، مما جعلها اليوم مركزا اقتصاديا مهما وشريكا رئيسيا بالنسبة لأوروبا.

وبعدما أبرز أهم الإصلاحات التي تم إطلاقها في جميع المجالات، أكد السيد لحسن أزولاي على الامتداد الافريقي للمغرب بفضل سياسة للتعاون جنوب – جنوب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تفتح الطريق لعلاقة ثلاثية الابعاد أوروبا – المغرب – إفريقيا قائمة على الجهود المشتركة، وتبادل التجارب في أفق بناء فضاء مزدهرا.

من جانبهم، أشاد المتدخلون في هذا اللقاءبديناميكية العلاقات بين المملكة المغربية وسويسرا.

ولم يفوت ممثل (شركة “روش هولدينغ”٬) الفرصة للتأكيد على الدور الذي يضطلع به المغرب اليوم في إفريقيا، مشيرا إلى أن المجموعة ستكسب كثيرا من التجذر الإفريقي للمملكة التي أصبحت مركزا قاريا يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وشدد على أن موقع المغرب كبوابة لولوج إفريقيا يثير اهتمام الشركة، مبرزا أن مجموعته نجحت في الحصول على أسواق في عدد من البلدان الإفريقية بفضل المغرب.

وتقوم المجموعة٬ الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا البيولوجية٬ بإنتاج أدوية سريرية مختلفة لعلاج داء السرطان والأمراض الفيروسية والالتهابات وكذا الأمراض الاستقلابية وأمراض الجهاز العصبي المركزي. كما تحتل المجموعة الرتبة الأولى عالميا في مجال التشخيص المختبري وكذا التشخيص النسيجي لداء السرطان٬ كما تعد مقاولة رائدة في مجال التصدي لداء السكري.

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