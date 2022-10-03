صديقي يستقبل رئيس جماعة وجدة لتدارس مشاريع تنموية بالمدينة

هبة بريس : وجدة

إستقبل محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الإثنين 03 أكتوبر الجاري، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة محمد العزاوي، رفقة وفد يضم أعضاء المجلس الجماعي والمدير العام للمصالح والمهندس البلدي، وذلك للتباحث بعدة مشاريع تنموية بشراكة بين الوزارة والجماعة بالإضافة إلى شركاء آخرين.

وتأتي هذه الزيارة بمقر الوزارة، قصد تدارس مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة، والتي لها علاقة بمهام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعقد شراكة، وكان من أهمها ثلاث نقط محورية :

– مشروع تحديث سوق الجملة للخضر والفواكه بوجدة.

– مشروع تحديث مجزرة جماعية بوجدة.

– مشروع بناء سوق السمك بالتقسيط بوجدة.

هذه المشاريع سيتم إدراجها في برنامج عمل الجماعة 2027/2022 ، والذي تتم مناقشته من قبل أعضاء المجلس وفعاليات المجتمع المدني من خلال ورشات وندوات عقدت بمختلف أحياء مدينة وجدة.

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