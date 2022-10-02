نقابة تطالب بإعلان تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة

2022-10-02 / 12:40
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هبة بريس _ الرباط

دعت الجامعة الوطنية للصحافة بأن تكون فترة تمديد مدة انتداب، أعضاء المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر، بداية لإعلان تاريخ الانتخابات، ومراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات.

وسجلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن “قلقها” من اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة المغربية، بستة أشهر، مع إحالته على غرفتي البرلمان “لإضفاء صيغة قانونية عليه”.

واعتبرت الجامعة، أن هذا المرسوم جاء “لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا”.

وذكرت النقابة بإثارتها انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي، من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها

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