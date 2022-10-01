طنجة ..اصابة 5 عناصر من الاطفاء في انقلاب شاحنة صهريجية
هبة بريس - مكتب طنجة
أصيب خمسة عناصر من الوقاية المدنية ، في حادث انقلاب شاحنة صهريجية تابعة لجهاز الوقاية المدنية، صباح اليوم السبت 01 أكتوبر الجاري، بمنطقة مرقالة .
ووقع الحادث بعدما فقد السائق السيطرة على الشاحنة على مستوى منحدر “ميرامونطي” الخطير قرب كورنيش مرقالة بطنجة، ماتسبب في انقلاب الشاحنة وإصابة 5 من أفراد طاقمها برضوض متفاوتة .
وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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2 تعليقات
اللهم اشفهم وعافهم 🤲🤲🤲🤲
إنهم رجال مهام الصعبة نطلب من الله ان يشفهم.