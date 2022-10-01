انقلاب شاحنة وقاية مدنية بطنجة

طنجة ..اصابة 5 عناصر من الاطفاء في انقلاب شاحنة صهريجية

2022-10-01 / 18:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

أصيب خمسة عناصر من الوقاية المدنية ، في حادث انقلاب شاحنة صهريجية تابعة لجهاز الوقاية المدنية، صباح اليوم السبت 01 أكتوبر الجاري، بمنطقة مرقالة .

ووقع الحادث بعدما فقد السائق السيطرة على الشاحنة على مستوى منحدر “ميرامونطي” الخطير قرب كورنيش مرقالة بطنجة، ماتسبب في انقلاب الشاحنة وإصابة 5 من أفراد طاقمها برضوض متفاوتة .

وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة .

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