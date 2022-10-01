سناء عكرود تطالب برفع تجريم الإجهاض

2022-10-01 / 14:48
0
نجلاء مزيان

أعلنت الممثلة والمخرجة سناء عكرود، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دعمها للمطالبين برفع تجريم الإجهاض، إنصافا وحماية للطفلة والمرأة وفق تعبيرها.

و في هذا الصدد، كتبت عكرود في تدوينة عبر خاصية “القصص القصيرة”: “أنا، سناء عكرود، أضم صوتي لكل الأصوات التي تطالب برفع التجريم عن الإجهاض، وأطلب فضلا من المشرع القانوني أن ينظر في القوانين التي تنظم عملية الإجهاض الآمن انصافا وحماية للطفلة والمرأة من المتربصين بها الذين يتاجرون بخوفها ويعبثون بجسدها”.

وأضافت: “أطلب هذا كأم أولا، تعرف أهمية أن تكون الأم المستقبلية سوية وعلى وعي واستعداد نفسي وجسدي ومادي لاستقبال هذا الطفل واحاطته بكل ما يستحقه من حب واحترام يصنع منه طفلا سويا، واثقاً ومفيدا له ولمحيطه”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الفنانة المغربية حيث تم تداولها على نطاق واسع.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها عكرود الجدل بتدويناتها الجريئة التي تعالج من خلالها مجموعة من القضايا و “الطابوهات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء: ليلة سوداء بمهرجان البولڤار

البيضاء: ليلة سوداء بمهرجان البولڤار

2022-10-01 / 09:41
Photo of المكسيك : بنسعيد يجري مباحثات ثنائية مع المديرة العامة لليونيسكو

المكسيك : بنسعيد يجري مباحثات ثنائية مع المديرة العامة…

2022-09-30 / 21:05
Photo of المغربية إحسان بنعلوش تنتزع جائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي

المغربية إحسان بنعلوش تنتزع جائزة أفضل مؤثرة في الوطن…

2022-09-30 / 19:01
Photo of بسبب إعلان كاذب ..الستاتي يحذر متابعيه من النصب عليهم

بسبب إعلان كاذب ..الستاتي يحذر متابعيه من النصب عليهم

2022-09-30 / 15:56
Photo of “أزرق القفطان” يمثل المغرب في مسابقة الأوسكار

“أزرق القفطان” يمثل المغرب في مسابقة الأوسكار

2022-09-28 / 09:59
Photo of النجمة المصرية ليلى علوي لهبة بريس :”بحب المغاربة و احنا عشرة طويلة”

النجمة المصرية ليلى علوي لهبة بريس :”بحب المغاربة و…

2022-09-27 / 14:08
Photo of انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا

انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة…

2022-09-27 / 12:12
Photo of إلهام شاهين تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

إلهام شاهين تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

2022-09-27 / 09:26
Photo of عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”

عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”

2022-09-26 / 11:18
Photo of على مدى 3 أيام.. 520 ألف شخص حضروا السهرات الكبرى لمدينة الرباط

على مدى 3 أيام.. 520 ألف شخص حضروا السهرات…

2022-09-26 / 10:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق