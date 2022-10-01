سناء عكرود تطالب برفع تجريم الإجهاض

نجلاء مزيان

أعلنت الممثلة والمخرجة سناء عكرود، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دعمها للمطالبين برفع تجريم الإجهاض، إنصافا وحماية للطفلة والمرأة وفق تعبيرها.

و في هذا الصدد، كتبت عكرود في تدوينة عبر خاصية “القصص القصيرة”: “أنا، سناء عكرود، أضم صوتي لكل الأصوات التي تطالب برفع التجريم عن الإجهاض، وأطلب فضلا من المشرع القانوني أن ينظر في القوانين التي تنظم عملية الإجهاض الآمن انصافا وحماية للطفلة والمرأة من المتربصين بها الذين يتاجرون بخوفها ويعبثون بجسدها”.

وأضافت: “أطلب هذا كأم أولا، تعرف أهمية أن تكون الأم المستقبلية سوية وعلى وعي واستعداد نفسي وجسدي ومادي لاستقبال هذا الطفل واحاطته بكل ما يستحقه من حب واحترام يصنع منه طفلا سويا، واثقاً ومفيدا له ولمحيطه”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الفنانة المغربية حيث تم تداولها على نطاق واسع.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها عكرود الجدل بتدويناتها الجريئة التي تعالج من خلالها مجموعة من القضايا و “الطابوهات”.

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