“واقعة طوطو”..الحكومة ترفض ” خدش الحياء”

هبة بريس _ الرباط

عبرت الحكومة عن رفضها خدش الحياء وذلك على خلفية واقعة مغني الراب المعروف بـ”طوطو” الذي صرح علانية بتعاطيه للمخدرات وتلفظ بلاكم نابٍ أمام جمهور عريض

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة ترفض هذا النزوح نحو خدش الحياء وتعتبره سلوكا غير مقبول”

وسجل بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت مجلس الحكومة الاسبوعي ” أنه تحدث مع وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد حول هذا الموضوع” معلنا أنه سيتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ألا تتكرر هذه السلوكات غير المعهودة في المجتمع المغربي.

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