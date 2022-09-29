خبيرة أمريكية…الكلفة الاقتصادية للصراع المغربي الجزائري جد مرتفعة

هبة بريس _ الرباط

تطرقت الخبيرة الأميركية في شؤون شمال أفريقيا، سابينا هينبيرغ، الى الصراع المغربي الجزائري مؤخرا،، محذرة في مقال لها من استمرار “الغليان” الدبلوماسي في المنطقة المغاربية بسبب قضية الصحراء المغربي .

وسجلت الخبيرة ان قضية الصحراء المغربية تُعيق التكامل المغاربي من ناحيتين. أولاً، بسبب نزاع الصحراء المغربية، لا تزال الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة، وهذا يجعل من الصعب نقل البضائع عبر المنطقة المغاربية برا.

ثانياً، النقل الجوي والبحري بين البلدان المغاربية محدود جداً. وفي الواقع، فقد أغلقت الجزائر مجالها الجوي بالكامل أمام الطائرات المغربية قبل عام عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وقالت الاخيرة ” بشكل عام، فإن البلدان المغاربية تتعامل تجاريا مع أوروبا أكثر بكثير ما تتعامل مع بعضها البعض، وهذا راجع بالأساس إلى التوترات بين الجزائر والمغرب. ”

وتساءلت الخبيرة قائلة ” كيف ستكون المنطقة مختلفة إذا تم تنحيّة هذا الصراع جانباً لإنشاء تكتل اقتصادي بينما يتم التعامل مع مشكلة الصحراء بشكل مختلف عبر آلية الأمم المتحدة؟

وترى الخبيرة” أن الكلفة الاقتصادية للصراع جد مرتفعة، إذ يؤدي إلى ضياع فرص النمو عبر المنطقة برمتها”

واشارات انه ” لو تم تنحية الصراع جانبا وفصل السياسة عن الاقتصاد، فإنه من شأن ذلك على سبيل المثال زيادة التجارة البينية المغاربية، ما قد يحمي بلدان المنطقة من التوترات التجارية العالمية”

وختمت في حوار لها مع ” اصوات مغاربية ” أن هذا الحل سيّوفر مزايا أخرى من خلال السماح لهذه البلدان بالتفاوض كمجموعة اقتصادية قوية – وليس كدول منفصلة – مع أوروبا.

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