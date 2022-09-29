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الصورة من الارشيف

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب الإضراب الوطني

2022-09-29 / 12:13
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هبة بريس - وكالات

تم إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب على مستوى البلاد، أعلن اليوم الخميس في فرنسا، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقال حساب تويتر لمعالم باريس: “بسبب إضراب على مستوى البلاد، سيتم إغلاق برج إيفل اليوم”.

وبدأ إضراب وطني عام في فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على رفع سن التقاعد، فضلا عن المطالبة برفع الأجور.

وفي هذا الصدد، ستنظم مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى في البلاد.

وقد دعت أكبر ثلاث نقابات في فرنسا للإضراب، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال.

ومن المتوقع حدوث انقطاع في عمل النقل في السكك الحديدية. في منطقة باريس، سيتم إلغاء كل عاشر قطار على خطي مترو.

وستعمل قطارات الضواحي على فترات زمنية متزايدة، وستعمل 3 قطارات فقط من أصل 4 على عدد من الطرق. كما سيتعطل النقل العام البري.

وفقًا لقنا BFMTV ، نقلاً عن مصادر في الشرطة، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 6000 شخص في مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس.

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