الحبس النافذ لرجل أمن بفاس وميكانيكي

ع محياوي - هبة بريس

طوى قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، ملف التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن بولاية أمن فاس، بإصدار حكمه في حق 3 متهمين أمنيين وميكانيكي توبعوا بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.

ووزعت مناصفة سنتين حبسا نافذا على رجل أمن موقوف وميكانيكي بعد إدانة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة، فيما برأ ذات القسم ضابطا الشرطة اللذين توبعا في حالة سراح في الملف نفسه الذي تفجر بعد اعتقال الميكانيكي والتحقيق معه.

ووجهت للمتهمين تهم اختلاس وتبديد اموال عامة على خلفية للتواطؤ مع الميكانيكي والتلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2