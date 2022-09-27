السعودية..تعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا للوزراء

هبة ب يس _ وكالات

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، بتعيين نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك سلمان أمر بأن “يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء”.

وأوضح أن هذا الأمر الملكي بجعل ولي العهد رئيسا للوزراء “استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وأشار الأمر الملكي، إلى أن جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها العاهل السعودي ستكون

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