ميسي: مبابي “وحش” ومجموعتنا في كأس العالم صعبة للغاية

هبة بريس - وكالات

أصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي سيكون من بين الأفضل في العالم ”لسنوات مقبلة“، وسط تساؤلات عن علاقة المهاجم الفرنسي بزميله نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال ميسي في مقابلة مع موقع TUDN المكسيكي أجراها النجم البلغاري هريستو ستويتشكوف، مهاجم برشلونة السابق ”كيليان لاعب مختلف، وحش قوي للغاية في المواجهات الفردية، يذهب إلى المساحة وسريع جدًّا ويسجل الكثير من الأهداف، إنه لاعب متكامل وقد أثبت ذلك لسنوات، وفي السنوات المقبلة، سيكون بالتأكيد من بين الأفضل“.

وسجل مبابي لفرنسا في فوزها 2-صفر على النمسا، مساء الخميس الماضي، وكان أقل نجاحًا يوم الأحد أمام الدنمارك في كوبنهاغن، لكن المنتخب الفرنسي نجا بصعوبة من الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن تلعب الأرجنتين مع جامايكا هذا الأسبوع في آخر مباراة استعدادية لها قبل كأس العالم.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5