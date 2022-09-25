Algerian policemen stand guard the street prior to the arrival of Algeria's former prime minister Abdelmalek Sellal who's being driven to custody at the El Harrach prison in the suburbs of the capital Algiers, on june 13, 2019. - Sellal was remanded in custody on June 13 after appearing before a judge as part of an anti-corruption investigation, state media reported. The decision against Sellal, an ally of ex-president Abdelaziz Bouteflika, comes a day after former premier Ahmed Ouyahia was also remanded in custody. The two politicians are among numerous high-profile figures in Algeria to be drawn into graft probes since the ailing Bouteflika was forced to step down in April following weeks of mass protests. (Photo by - / AFP)

مصاب بمرض عقلي.. “أمنيستي” تبدي قلقها بشأن وضعية سجين جزائري

2022-09-25 / 15:29
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هبة بريس

أبدت منظمة العفو الدولية قلقها حيال وضعية السجين الجزائري، إبراهيم تولميت، المصاب بمرض عقلي، وفق ما ذكره محامون.

وقال مكتب “أمنيستي” بالجزائر إن “المنظمة قلقة بشأن صحته العقلية، فقد كانت لإبراهيم سوابق من مرض عقلي قبل اعتقاله. وحسب محاميته، تدهورت قدراته العقلية والنفسية أثناء احتجازه ، كما يظهر في تقريرين طبيين

وأشار المصدر ذاته إلى أن “بعض الآثار النفسية الضارة للحبس قد تصبح غير قابلة للإصلاح بسبب استمرار الاحتجاز لفترة غير محددة”.

وحثت منظمة “أمنيستي” السلطات الجزائرية على “توفير المتابعة النفسية في أسرع وقت ممكن من أجل تجنب الأسوأ”، مؤكدة أن “السجن المؤقت يجب أن يظل استثنائيًا وفقًا للتشريعات الوطنية”

واعتقل السجين إبراهيم تولميت قبل 11 شهر، حيث وضع في الحبس المؤقت بسجن تازولت بباتنة، شرق الجزائر.

وقالت تقارير إخبارية إن قرار اعتقاله كان بسبب أنشطة لها علاقة بالحراك الشعبي في الجزائر.

وأطلف نشطاء في الجزائر حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإفراج عن المعتقل إبراهيم تولميت.

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