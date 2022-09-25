مصاب بمرض عقلي.. “أمنيستي” تبدي قلقها بشأن وضعية سجين جزائري

هبة بريس

أبدت منظمة العفو الدولية قلقها حيال وضعية السجين الجزائري، إبراهيم تولميت، المصاب بمرض عقلي، وفق ما ذكره محامون.

وقال مكتب “أمنيستي” بالجزائر إن “المنظمة قلقة بشأن صحته العقلية، فقد كانت لإبراهيم سوابق من مرض عقلي قبل اعتقاله. وحسب محاميته، تدهورت قدراته العقلية والنفسية أثناء احتجازه ، كما يظهر في تقريرين طبيين

وأشار المصدر ذاته إلى أن “بعض الآثار النفسية الضارة للحبس قد تصبح غير قابلة للإصلاح بسبب استمرار الاحتجاز لفترة غير محددة”.

وحثت منظمة “أمنيستي” السلطات الجزائرية على “توفير المتابعة النفسية في أسرع وقت ممكن من أجل تجنب الأسوأ”، مؤكدة أن “السجن المؤقت يجب أن يظل استثنائيًا وفقًا للتشريعات الوطنية”

واعتقل السجين إبراهيم تولميت قبل 11 شهر، حيث وضع في الحبس المؤقت بسجن تازولت بباتنة، شرق الجزائر.

وقالت تقارير إخبارية إن قرار اعتقاله كان بسبب أنشطة لها علاقة بالحراك الشعبي في الجزائر.

وأطلف نشطاء في الجزائر حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإفراج عن المعتقل إبراهيم تولميت.

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