” الهاكا ” تتولى رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال 

2022-09-23 / 22:06
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هبة بريس

تولت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري رسميا، يوم الجمعة 23 شتنبر 2022، رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال للفترة 2022/2024، وذلك بعد انتخابها شهر دجنبر 2018 نائبة رئيس هذه الشبكة القارية التي تضم 36 عضوا.
جرى حفل تبادل الرئاسة بين السيد جوزيف شيبونكينغ، رئيس المجلس الوطني للاتصال الكاميروني والرئيس السابق لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، والسيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا، بحضور رؤساء وفود هيئات التقنين الثمانية عشر المشاركة في المؤتمر العاشر لهيئات تقنين الاتصال بإفريقيا المنعقد بمراكش من 21 إلى 23 شتنبر 2022.

خلال هذا المؤتمر التنظيمي الهام الذي يشكل انطلاقة جديدة لأنشطة الشبكة الإفريقية بعد توقفها الاضطراري جراء جائحة كوفيد 19، تم انتخاب السيد روني بورجوان رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لكوت ديفوار نائبا لرئيسة الشبكة للفترة 2022/2024.

فضلا عن المشاركة القوية لهيئات تقنين الاتصال الممثلة لدول إفريقية ناطقة بالإنجليزية والبرتغالية والفرنسية والعربية، شهد مؤتمر مراكش أيضا انضمام عضو جديد للشبكة الإفريقية، يتعلق الأمر باللجنة المستقلة للإعلام لسيراليون التي حضرت المؤتمر ممثلة بوفد يتقدمه رئيسها السيد فيكتور ماساكوا.

تشكل شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال إطارا مرجعيا للتعاون متعدد الأطراف بين هيئات تقنين الإعلام بالقارة الإفريقية، كما تساهم في توطيد السلطة المهنية والتقنية والمؤسسية لهيئاتها الأعضاء الست والثلاثين. ومن أهم أهدافها تقوية إسهام هيئات تقنين الإعلام في ترسيخ مشهد سمعي بصري إفريقي تعددي، معزز لتنوع المجتمعات الإفريقية وملتزم بمبادئ الحقوق الإنسية وحامل للقيم الديموقراطية والإنسانية.

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