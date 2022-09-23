الصحراء المغربية.. ثاباتيرو يشيد بالموقف الإسباني “الشجاع والصائب”

2022-09-23 / 17:46
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هبة بريس

صرح رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، اليوم الجمعة بلاس بالماس، بأن الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية تجاه قضية الصحراء، وأكدت عليه في مناسبات عديدة، “شجاع وصائب”.

وقال ثاباتيرو في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في الصحراء، إن موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيث شجاع وصائب، مضيفا “لقد كررت القول إن المواقف الشجاعة والصعبة وحدها التي يعتد بها في السياسة”.

وشدد في هذا السياق على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من حيث أنه يشكل طريقا وسطا.

وذكر ثاباتيرو بأن الحكومة الإسبانية كانت قد عبرت سنة 2007 عن موقف مساند للمقترح المغربي، الذي حظي أيضا بدعم العديد من القوى الدولية.

وأشار الى أن السياسة مسألة تعايش، حيث يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن التعايش ممكن ومذكرا بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي كان موضع تنويه من قبل الأمم المتحدة بوصفه “جديا وذا مصداقية”.

وخلص إلى القول “لا يمكننا أن نظل في وضع المتفرج في زمن اندلاع نزاعات خطيرة داخل النظام الجيوسياسي”.

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