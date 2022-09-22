رسميا.. فيدرر يخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال

2022-09-22 / 13:23
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هبة بريس - وكالات

يخوض أسطورة التنس، السويسري روجر فيدرر، آخر مباراة رسمية له في مسيرته، غدا الجمعة، إلى جانب منافسه الأبدي الإسباني رافائيل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس “لايفر”.

ويلعب المنتخب الأوروبي الذي يتألف إلى جانب نادال وفيدرر من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والبريطاني أندي موراي، في كأس “ليفر”، ضد المنتخب العالمي المشكل من الكندي فيليكس أوجيه الياسيم، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان، والأمريكي فريتز تايلور.

وسيتواجه فيدرر ونادال في فئة الزوجي مع الأمريكيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الـ41 عاما.

وكان فيدرر، الحائز 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس “لايفر” المقررة هذا الأسبوع.

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