زلزال يهز مكسيكو وسفارة المغرب تحدث خلية تواصل

هبة بريس

أحدثت سفارة المغرب في المكسيك خلية تواصل لمتابعة أوضاع الجالية المغربية، على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب غرب العاصمة المكسيكية أمس الاثنين.

وعلم لدى التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بمكسيكو عدم إصابة أو وفاة أي من المواطنين المغاربة المقيمين في المدينة.

وأكدت سفارة المملكة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة، وهي معبأة لمساعدة أفراد الجالية المغربية بالتنسيق مع السلطات المكسيكية

وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين المغاربة المقيمين بالمكسيك التواصل مع خلية التواصل عبر الأرقام التالية: 0052.55.4255.1786 أو0052.55.6470.2448.

وبلغت قوة الزلزال حسب خدمة رصد الزلازل الوطنية بالمكسيك 7.7 درجات على سلم ريشتر، ولم يخلف سوى وفاة شخص واحد حسب البيانات الرسمية ).

وأشارت السلطات أيضا إلى وقوع أضرار في مستشفيين بالقرب من مركز الزلزال، الذي يتزامن مع ذكرى زلزالين مدمرين شهدتهما المكسيك في 1985 و2017 وتسببا في مقتل الآلاف وخسائر مادية جسيمة.

وأضافت أن الزلزال ألحق أضرارا ببنايات وتسبب في انقطاع الكهرباء ودفع سكان العاصمة مكسيكو، البالغ عددهم أزيد من 21.2 مليون نسمة، للنزول الشوارع للنجاة بأنفسهم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0