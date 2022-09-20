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تونس.. حركة النهضة تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

2022-09-20 / 15:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن حركة النهضة التونسية أنها “غير معنية بالانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر، وستقاطع هذا الاستحقاق في إطار الالتزام بالخيار الذي اتخذته جبهة الخلاص الوطني”.

وأكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أن “النهضة معنية فقط بمقاومة الانقلاب والعمل على استئناف المسار الديمقراطي في البلاد”، معتبرا أن الانتخابات القادمة لن تكون طريقا لإخراج البلاد من أزمتها.

وأشار الخميري، إلى أن “النهضة ستواصل النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية”.

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