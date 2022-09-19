بريطانيا.. دفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج

2022-09-19 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

أنزل نعش الملكة إليزابيث الثانية اليوم الاثنين، إلى مقره الأخير في المقبرة الملكية “رويال فولت” في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، معلنا نهاية الحداد العام على أطول ملوك بريطانيا حكما.

وأعلن نهاية “العصر الإليزابيثي الثاني” بشكل رمزي عندما كسر اللورد تشامبرلين أندرو باركر، أعلى مسؤول في الأسرة المالكة، عصا منصبه، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.

كما أزيلت “أدوات الدولة” التي توجت بها الملكة في عام 1953، والتي تشمل تاج الدولة الإمبراطوري، والجرم السماوي والصولجان، من التابوت ووضعت على المذبح العالي.

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