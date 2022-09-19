إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي غرقاً بمسبح  

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه مساء أول أمس السبت 17 شتنبر غرقا في مسبح باحد الفنادق بمنطقة رافينا الإيطالية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد كان الهالك رفقة أصدقائه المغاربة في سهرة ليلية بأحد الفنادق المعروفة بمدينة رافينا، يوم السبت المنصرم، قبل أن تتحول سهرتهم إلى فاجعة إثر غرق أحدهم في مسبح الفندق.

ووفق ذات المصدر، أن الضحية يدعى قيد حياته” ج. ح” كان يبلغ من العمر 39 سنة، حيث عثر عليه جثة هامدة في المسبح .

وفي إفادتهم للشرطة، يقول أصدقائه أنه بعدما اختفى عن أنظارهم لدقائق، رأوه يطفو فوق سطح المسبح فذهبوا مسرعين ليتفقدوا أمره، حيث قاموا بإخراجه من المسبح واستدعاء طبيب الفندق والإسعاف، الذين حضروا بعين المكان على وجه السرعة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، ليؤكد الطبيب وفاة صديقهم غرقا.

وفتحت مصالح الأمن الإيطالي تحقيقاً حول حادثة مصرع مهاجر مغربي غرقاً في المسبح ، لمعرفة الحيثيات، والأسباب، التي أدت إلى غرقه تحت إشراف المدعي العام.

وتُعتبر هذه ثاني جثة خلال الأسبوع الجاري، حيث تم انتشال جثة مهاجر مغربي إثر الأمطار الطوفانية‮ التي اجتاحت منطقة ليماركي بإيطاليا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0