بريطانيا.. اعتقال شخص حاول فتح نعش الملكة اليزابيث الثانية

2022-09-17 / 09:55
0
هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا حاول فتح نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما تناقلت وسائل إعلام صورا تظهر الحادث.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” إن شرطة قاعة وستمنستر، التي تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فوجئت بشخص من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه بالقوة.

وأوضحت الصحيفة أن الشخص نجح في فتح النعش جزئيا قبل أن يهرع نحوه أفراد الشرطة ليمنعوه ويعتقلوه على الفور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شرطة نيويورك تعتقل المشتبه بها في الهجوم على فتاة مسلمة

شرطة نيويورك تعتقل المشتبه بها في الهجوم على فتاة…

2022-09-16 / 23:08
Photo of ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة

2022-09-16 / 20:39
Photo of صحيفة عبرية تكشف أسماء دول عربية في طريقها الى” التطبيع”

صحيفة عبرية تكشف أسماء دول عربية في طريقها الى”…

2022-09-16 / 18:59
Photo of منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية

منع وفد حكومي صيني من إلقاء نظرة الوداع على…

2022-09-16 / 18:45
Photo of الفاتيكان: البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

الفاتيكان: البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

2022-09-16 / 15:48
Photo of بعد الاعتداءات المتكررة… لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

بعد الاعتداءات المتكررة… لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف

2022-09-16 / 12:39
Photo of إيطاليا.. مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 جراء هطول الأمطار الغزيرة

إيطاليا.. مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 جراء هطول الأمطار…

2022-09-16 / 11:26
Photo of مرة أخرى.. لبناني يحصل على وديعته بعد تهديده بحرق المصرف

مرة أخرى.. لبناني يحصل على وديعته بعد تهديده بحرق…

2022-09-16 / 09:25
Photo of موسكو ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

موسكو ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة إليزابيث

2022-09-15 / 18:51
Photo of تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في أوكرانيا

2022-09-15 / 18:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق