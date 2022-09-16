جمارك مطار وجدة أنجاد تحتجز كمية من الهواتف غير مصرح بها

هبة بريس _ وجدة

في إطار المراقبة الروتينية لرجال الجمارك بمطار وجدة أنجاد، إحتجزت اليوم الجمعة 16شتنبر الجاري، عددا من الهواتف الذكية من نوع ايفون كانت بحوزة مهاجر مغربي قادم من فرنسا.

وكان المعني بالأمر قد حاول تهريب ما لا يقل عن 58 هاتف جديد من نوع “آيفون 11” داخل حقيبة امتعته دون ان يصرح لمصلحة الجمارك، إذ تبين بعد إخضاع الحقيبة للبحث اليدوي انها تتوفر على سلعة لم تخضع للتصريح من طرف المعني بالأمر فقامت عناصر جمارك المطار بحجزها و مصادرتها.

وهذا، فقد بلغت الكلفة الإجمالية للهواتف المحجوزة بحوالي 45 مليون سنتيم.

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