ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في إيطاليا إلى عشرة أشخاص على الأقل و4 مفقودين، وذلك جراء أمطار غزيرة تساقطت ليل الخميس الجمعة على منطقة ماركي وسط البلاد.
رئيس الوزراء، ماريو دراغي، المتوقع أن يزور مساء بلدة اوسترا المنكوبة قال: “في هذه المرحلة هناك عشرة قتلى وأربعة مفقودين” وأضاف في مؤتمر صحفي: “لكن للأسف هذه الأعداد تزداد باستمرار”.
أعلن دراغي حال الطوارئ في منطقة ماركي، وصرف دفعة أولى من خمسة ملايين يورو لتمويل المساعدات الأولية.
وغمرت المياه الأقبية، وجرف تيار قوي العديد من السيارات أو طمرت تحت انهيارات التربة، وتسبب تساقط الأشجار وانهيارات التربة في قطع العديد من الطرق المحلية مما يعقد عمل المسعفين.
وأعلنت فرق الإطفاء عبر “تويتر” أن “عشرات الأشخاص الذين لجؤوا إلى الأشجار وأسطح المنازل تم إنقاذهم”. وذكرت أنها قامت بأكثر من 150 عملية تدخل.
بينما أعرب رؤساء بلديات المناطق المتضررة بتلك العواصف العنيفة عن أسفهم لعدم قيام الجهات المختصة بإصدار أي إنذار.
ونقلت “فرانس برس” عن مستشارة الجمعية الإيطالية للجيولوجيا البيئية باولا بينا داستوري أن “ما حصل هو حدث استثنائي لم يتوقعه أحد، إذ تساقط 400 ملم من الأمطار في ست ساعات على منطقة يهطل عليها بشكل عام 1500 ملم سنويا”.
وحذرت من أن “الأمر مرتبط بالتأكيد بالتقلبات المناخية وعلينا أن نعتاد على ذلك ونتأقلم”.
وتضررت إيطاليا، كجيرانها الأوروبيين، بشدة من تغير المناخ، وشهد سهل بو، أكبر نهر في البلاد، أسوأ جفاف منذ 70 عاما هذا الصيف.
18 تعليقات
لطفك يارب
ربي يلطف بينا وبيهم
يا لطيف اللطف يا ربي
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
سترك ورضاك يااااارب
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
استغفرالله العظيم رب العرش العظيم
ان كل شي خلقناه بقدر وما آمرنا إلا وحدة كلمح بالبصر
رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جنانه والهم ذويهم جميل الصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون..
ربي يرحمهم و يجعلهم من أهل الجنة ويصبر أهلهم إن شاء الله إنا لله و إن إليه راجعون
لطفك بعبادك يارحيم
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارزق اهلهم الصبر والسلوان انشاء الله..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
عندما تغضب الطبيعية فانتظر الكارثة..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..