العثور على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للقمامة ببرشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أنه قد جرى العثور على جثة رضيع حديث الولادة مرمية في إحدى حاويات القمامة بمدينة برشيد.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عمال النظافة التابعين للشركة الجديدة التي تدبر قطاع النظافة ببرشيد كانوا بصدد جمع القمامة من الحاويات قبل أن يثير كيس بلاستيكي محكم الإغلاق شكوكهم.

و بعد تفحص الكيس، اكتشف عمال النظافة أنه يحتوي على قطعة قماش ملفوف بها جثة لرضيع حديث الولادة و هو ما دفعهم لربط الاتصال فورا بعناصر الأمن التي حلت على وجه السرعة لعين المكان.

و بتعليمات من النيابة العامة تم فتح تحقيق في هذا الموضوع وسط تناسل شائعات بين سكان المنطقة تفيد بأن الرضيع نتاج علاقة غير شرعية لإحدى الشابات نتج عنها حمل قبل أن يتم التخلص من الرضيع بتلك الطريقة.

*الصورة من الأرشيف

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