العثور على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للقمامة ببرشيد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أنه قد جرى العثور على جثة رضيع حديث الولادة مرمية في إحدى حاويات القمامة بمدينة برشيد.
و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عمال النظافة التابعين للشركة الجديدة التي تدبر قطاع النظافة ببرشيد كانوا بصدد جمع القمامة من الحاويات قبل أن يثير كيس بلاستيكي محكم الإغلاق شكوكهم.
و بعد تفحص الكيس، اكتشف عمال النظافة أنه يحتوي على قطعة قماش ملفوف بها جثة لرضيع حديث الولادة و هو ما دفعهم لربط الاتصال فورا بعناصر الأمن التي حلت على وجه السرعة لعين المكان.
و بتعليمات من النيابة العامة تم فتح تحقيق في هذا الموضوع وسط تناسل شائعات بين سكان المنطقة تفيد بأن الرضيع نتاج علاقة غير شرعية لإحدى الشابات نتج عنها حمل قبل أن يتم التخلص من الرضيع بتلك الطريقة.
*الصورة من الأرشيف
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8 تعليقات
الازبال كارثة عضمى تضرب بلدي الحبيب.التلفزة المغرببة يجب أن تمرر برامج توعية للمواطن حتى لا يرمي الازبال في الشارع ولاكن الأولوية للمسلسلات وكرة القدم وبرامج الكارتون .وانت تمشي فوق الازبال وتشم راءحتها .
سلوكات لا يتقبلها العقل البشري.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف لأم أن تقتل فلدة كبدها بهذه الطريقة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاعت الأمانة في بلدنا الحبيب بشكل عام. فماذا ننتظر يا عباد الله ؟؟؟؟؟؟
لا أستطيع تصديق أن تقوم أم برميخ طفلها في حاوية القمامة لا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى أي فصيلة تنتمي هذه الأم؟ التي لا تستحق هذه التسمية ليس لها مكان ضمن بني البشر ولا ضمن فصيلة الحيوانات هذه الأخيرة التي تحمل صغارها بين أسنانها حين تريد التنقل من مكان إلى مكان يجب ضبطها واحضارها والحكم عليها بأقصى العقوبات لتكون عبرة لمثيلاتها.
تجردت أم هذا الرضيع من القيم والمبادئ والاحاسيس الإنسانية لأنها إقترفت جريمة لا يتقبلها عقل بشري.
حسبنا الله ونعم الوكيل اتمنى من القضاء أن يقتص لهذا الطفل البريء بالحكم عليها بالاعدام أو المؤبد لأنها لا تستحق الحياة.