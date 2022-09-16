نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم يأتِ!

2022-09-16 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

بعد إعلانه الاعتزال، وجه نجم التنس العالمي رافايل نادال رسالة مؤثرة إلى خصمه اللدود روجيه فيدرر، حيث شكلا معاً ثنائيا تاريخيا في لعبة كرة المضرب لسنوات خلت.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر تمنى اللاعب الإسباني الشهير لو أن هذا اليوم لم يأتِ.

وكتب متوجها لصديقه اللدود” صديقي وخصمي اللدود إنه يوم حزين لي شخصيا ولعالم الرياضة بشكل عام”.

كما أضاف “لقد كان من دواعي سروري وفخري أيضاً المنافسة معك طوال تلك السنين، فقد تشاركنا لحظات رائعة داخل وخارج الملعب”.

وختم مؤكداً أنهما سيلتقيان في العديد من المناسبات مستقبلاً، متمنياً لروجيه وزوجته وأطفاله السعادة والفرح.

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