ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية في دوري الأبطال

هبة بريس _ وكالات

واصل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بدايته القوية بفوز بشق النفس على ضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، بفوزه الثاني تواليا إلى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسنسيو صاحب الهدف الثاني (90+1).

وانفرد ريال مدريد الذي تغلب على مضيفه سلتيك الأسكتلندي 3-صفر في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل امام سلتيك 1-1 في وارسو.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يلتقي ريال مدريد مع شاختار دانييتسك في الخامس من أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

واستعد النادي الملكي بأفضل طريقة ممكنة لدربي العاصمة ضد جاره أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

وهو الفوز الثامن توالياً لريال مدريد هذا الموسم بينها 5 في الليغا واثنان في دوري الأبطال واحد في الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بناتشو والألماني روديغر في قلب الدفاع وأشرك النمسوي دافيد ألابا في مركز المدافع الأيسر، والفرنسيين ادواردو كامافينغا وأورليان تشواميني والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في خط الوسط مبقيا على الالماني طوني كروس على دكة البدلاء.

وعانى ريال مدريد في الشوط الأول ووجد صعوبة في إيجاد ثغرة في دفاع ضيوفه الذين كانوا الأخطر في الهجمات المرتدة وكادوا يفتتحون التسجيل مبكرا عندما تلقى نكونكو كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية ابعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ركنية (5).

وسدد تيمو فيرنر كرة من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا (30).

ورد مودريتش بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (41).

ونجح فالفيردي في منح التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة على طبق عند حافة المنطقة من البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مجهود فردي رائع للأخير في الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس (80).

وطمأن البديل أسينسيو جماهير النادي الملكي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اثر كرة من ركلة حرة جانبية للبديل الآخر كروس (90+1).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل شاختار دانييتسك الأوكراني مع ضيفه سلتيك الأسكتلندي 1-1.

وكان سلتيك البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع أرتيم بوندارنكو بالخطأ في مرمى فريقه (10)، وأدرك ميخايلو مودريك التعادل لأصحاب الارض (29).

وضغط سلتيك منذ البداية وكاد الياباني كيوغو فوروهاشي يفعلها بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة أبعدها الحارس الأوكراني أناتولي توربين إلى ركنية لم تثمر (2).

وأثمر الضغط الأسكتلندي هدفاً من هجمة مرتدة شتت على إثرها المدافع الكرواتي جوزيب يورانوفيتش كرة من منطقة فريقه وصلت إلى المونتينيغري سياد هاكسابانوفيتش في الجهة اليسرى فتوغل وهيأها إلى هاتاتي المنطلق من الخلف سددها بيسراه زاحفة من مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع بورندارنكو وتهادت بالخطأ على يسار الحارس توربين (10).

ونجح شاختار دانييتسك في افتتاح التسجيل من أول هجمة محققة عندما مرر جورجي سوداكوف كرة خلف الدفاع إلى مودريك فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه في سقف مرمى حارس المرمى الإنكليزي جو هارت (29).

وكاد ماريان شفيد يمنح التقدم لشاختار بتسديدة خادعة من خارج المنطقة ابعدها هارت إلى ركنية (38).

وأنقذ تروبين مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية زاحفة للدنماركي ماتيو أوريلي (64).

وأهدر البديل اليوناني يورغيوس ياكوماكيس فرصة ذهبية لمنح الفوز لسلتيك عندما تلقى كرة على طبق من ذهب أمام المرمى فسددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (84).

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