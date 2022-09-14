محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم “غوغل” 4 مليارات دولار

هبة بريس - وكالات

أيدت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حكما لسلطة مكافحة الاحتكار ضد شركة “ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو (4.12 مليار دولار) من 4.34 مليار يورو.

ويدور الخلاف بين “غوغل” ومحاكم الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت تستخدم نظام التشغيل “أندرويد” لسحق المنافسة، وقد بدأ ضد الشركة في عام 2015، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وقالت المحكمة إنها تؤكد إلى حد كبير قرار المفوضية الأوروبية بأن “غوغل” فرضت قيودا غير قانونية على مصنعي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” ومشغلي شبكات الهاتف المحمول “لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها”.

فيما قالت “غوغل” في بيان: “نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد خلق أندرويد مزيدا من الخيارات للجميع، ويدعم الآلاف من الأنشطة التجارية الناجحة في أوروبا وحول العالم”. لا يزال بإمكان الشركة استئناف الحكم في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

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