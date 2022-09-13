كادت تلقى مصير نيرة وسلمى.. الأمن المصري ينقذ فتاة من الذ.بح

هبة بريس - وكالات

قبل أن تتكرر مأساتا نيرة أشرف وسلمى بهجت، أنقذت الأجهزة الأمنية في مصر فتاة من إحدى المناطق بالقاهرة الكبرى، قبل أن تتعرض للقتل على يد شاب رفضت الزواج منه.

فقد بدأت القصة عندما أبلغت طالبة مقيمة بدائرة قسم روض الفرج، الأمن بأنها تتعرض للمضايقات من قبل أحد الشبان في المنطقة، الذي ما فتئ يرسل لها رسائل تهديد ويلاحقها في الأماكن التي تتردد عليها.

فما كان من رجال المباحث إلا أن تعقبوه وألقوا القبض على الشاب، الذي اعترف بأنه راح يلاحق الفتاة بعد أن تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته.

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