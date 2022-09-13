كادت تلقى مصير نيرة وسلمى.. الأمن المصري ينقذ فتاة من الذ.بح

2022-09-13 / 12:20
0
هبة بريس - وكالات

قبل أن تتكرر مأساتا نيرة أشرف وسلمى بهجت، أنقذت الأجهزة الأمنية في مصر فتاة من إحدى المناطق بالقاهرة الكبرى، قبل أن تتعرض للقتل على يد شاب رفضت الزواج منه.

فقد بدأت القصة عندما أبلغت طالبة مقيمة بدائرة قسم روض الفرج، الأمن بأنها تتعرض للمضايقات من قبل أحد الشبان في المنطقة، الذي ما فتئ يرسل لها رسائل تهديد ويلاحقها في الأماكن التي تتردد عليها.

فما كان من رجال المباحث إلا أن تعقبوه وألقوا القبض على الشاب، الذي اعترف بأنه راح يلاحق الفتاة بعد أن تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب أزمة الطاقة.. باريس توقف إضاءة المباني البلدية ليلا

بسبب أزمة الطاقة.. باريس توقف إضاءة المباني البلدية ليلا

2022-09-13 / 13:56
Photo of “تويتر”: أسباب ماسك لإلغاء صفقة الاستحواذ “باطلة وجائرة”

“تويتر”: أسباب ماسك لإلغاء صفقة الاستحواذ “باطلة وجائرة”

2022-09-13 / 11:38
Photo of السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث…

2022-09-13 / 09:30
Photo of إيطاليا.. دعوات نقابية لدمج المهاجرين وتجنيسهم

إيطاليا.. دعوات نقابية لدمج المهاجرين وتجنيسهم

2022-09-12 / 23:34
Photo of نحن كالكلاب”..عبد السلام ومتهمون ينددون بالمحاكمة باعتداءات بروكسل

نحن كالكلاب”..عبد السلام ومتهمون ينددون بالمحاكمة باعتداءات بروكسل

2022-09-12 / 21:59
Photo of أندرو أنت رجل مريض!”.. الشرطة تسحب شابا صرخ على الأمير خلال تسيير جثمان الملكة إليزابيث

أندرو أنت رجل مريض!”.. الشرطة تسحب شابا صرخ على…

2022-09-12 / 21:53
Photo of احتجاجات في إسبانيا على مسودة قانون البغاء

احتجاجات في إسبانيا على مسودة قانون البغاء

2022-09-12 / 20:42
Photo of الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

2022-09-12 / 19:13
Photo of إسرائيل.. تسجيل 246 إصابة بجدري القردة

إسرائيل.. تسجيل 246 إصابة بجدري القردة

2022-09-12 / 18:26
Photo of تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يدخل حيز التطبيق

تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يدخل…

2022-09-12 / 13:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق