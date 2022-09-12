جريمة قتل بمراكش
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جريمة قتل بشعة بفاس .. شاب يدبج زوجة أخيه بمنطقة زواغة

2022-09-12 / 23:06
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هبة بريس _ فاس

اهتزت منطقة زواغة بفاس ، زوال اليوم الاثنين 12 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة ، راح ضحية هذه الواقعة سيدة متزوجة.

وحسب المعطيات المتوفرة من عين المكان ، و استنادا إلى شهود عيان، فإن أحد الأشخاص، لأسباب لا تزال مجهولة، قام بالإعتداء على زوجة أخيه بالسلاح الأبيض تاركا إياها في بركة من الدماء.

هذا وفور علمها بالنازلة، حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية للقيام بالمتعين.حيث تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على أسبابه و حيثيات هذه الواقعة

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‫10 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم
    حسبي الله ونعم الوكيل
    صرنا باخر الزمن

  2. اعوذ بالله ۔ولاحول ولاقوة الا العلي العظيم .الدقة الكبيرة كتجي غير من دمك او بني عمك

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل الى هذا الحد ولات الروح رخيصة.لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  5. نسال الله العافية،مادام القصاص لايطبق في بلاد المسلمين بسبب تعطيل الحدودمن شريعة الله فسيستمرمسلسل الإجرام…

  6. ي سلامة لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه ربي يسترنا بستره

  8. ماذا تريدون ان يقع في بلد عم فيه الفساد والاباحات وانعدام المسؤولية طبعا القتل الإجرام السرقة كل هادا سببه انعدام التعليم على اصوله

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