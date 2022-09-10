كرة القدم .. شراكة بين جامعة لقجع والاتحاد الإثيوبي

2022-09-10 / 16:48
0
هبة بريس

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، يوم السبت ،في مقرها بالرباط ، اتفاقية شراكة وتعاون مع الإتحاد الأثيوبي للعبة، تهم على الخصوص تطوير ممارسة كرة القدم في كلا البلدين .

كما تروم هذه الاتفاقية ،التي وقعها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإزياس جيرا بوشو رئيس الإتحاد الأثيوبي للعبة، إلى المساهمة في تأهيل مجال كرة القدم في المغرب وأثيوبيا، خاصة في مجال تكوين الاطر التقنية والإدارية و التحكيم.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم مباريات ودية بين المنتخبات الوطنية للبلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مجال تكوين اللاعبين والمنتخبات الناشئة وكرة القدم النسوية.

وقال رئيس الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم ، إيساياس جيرا، في تصريح للصحافة ، “إن إثيوبيا ، إحدى الدول الأربع المؤسسة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، تأمل في الاستفادة من تجربة كرة القدم المغربية بشكل خاص، سيما و أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في القارة السمراء ،خصوصا في ما يتعلق بالبنيات التحتية و التكوين”.

وأضاف ” في إثيوبيا ، البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 120 مليون نسمة، كرة القدم تتربع على كرسي الريادة . لذلك نريد الاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بتطوير ممارسة هذه اللعبة ، وتكوين الاطر التقنية والمدربين ،بالإضافة إلى تنظيم المباريات الودية بين منتخبات البلدين، في كل الفئات العمرية “.

وأضاف أن نجاح الأندية المغربية على الساحة الأفريقية “يثير اهتمامنا أيضا (..) نريد حقا اتباع هذا النموذج” ، مشيدا في السياق ذاته بجودة البنيات الرياضية المسخرة لخدمة الشباب في المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الاتحاد العربي لكرة القدم يعاقب اتحاد ولاعبي الجزائر

رسميا.. الاتحاد العربي لكرة القدم يعاقب اتحاد ولاعبي الجزائر

2022-09-10 / 15:32
Photo of رئيس “الكاف”: مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا 

رئيس “الكاف”: مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا 

2022-09-10 / 14:52
Photo of حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل

حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل

2022-09-10 / 13:30
Photo of بسبب “تمريرة خاطئة”.. مبابي “يوبخ” حكيمي

بسبب “تمريرة خاطئة”.. مبابي “يوبخ” حكيمي

2022-09-10 / 09:56
Photo of ضربة للبايرن قبل موقعة برشلونة

ضربة للبايرن قبل موقعة برشلونة

2022-09-09 / 20:04
Photo of مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم

مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم

2022-09-09 / 18:13
Photo of دوري أبطال أفريقيا للسيدات : الجيش الملكي في المجموعة الأولى

دوري أبطال أفريقيا للسيدات : الجيش الملكي في المجموعة…

2022-09-09 / 17:22
Photo of تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة

تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على…

2022-09-09 / 14:00
Photo of رسميا.. شباب المحمدية يضم نبيل درار

رسميا.. شباب المحمدية يضم نبيل درار

2022-09-09 / 10:30
Photo of الجامعة تدين الاعتداءات الوحشية ضد أعضاء المنتخب المغربي بالجزائر

الجامعة تدين الاعتداءات الوحشية ضد أعضاء المنتخب المغربي بالجزائر

2022-09-09 / 01:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق