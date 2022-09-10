كرة القدم .. شراكة بين جامعة لقجع والاتحاد الإثيوبي

هبة بريس

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، يوم السبت ،في مقرها بالرباط ، اتفاقية شراكة وتعاون مع الإتحاد الأثيوبي للعبة، تهم على الخصوص تطوير ممارسة كرة القدم في كلا البلدين .

كما تروم هذه الاتفاقية ،التي وقعها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإزياس جيرا بوشو رئيس الإتحاد الأثيوبي للعبة، إلى المساهمة في تأهيل مجال كرة القدم في المغرب وأثيوبيا، خاصة في مجال تكوين الاطر التقنية والإدارية و التحكيم.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم مباريات ودية بين المنتخبات الوطنية للبلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مجال تكوين اللاعبين والمنتخبات الناشئة وكرة القدم النسوية.

وقال رئيس الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم ، إيساياس جيرا، في تصريح للصحافة ، “إن إثيوبيا ، إحدى الدول الأربع المؤسسة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، تأمل في الاستفادة من تجربة كرة القدم المغربية بشكل خاص، سيما و أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في القارة السمراء ،خصوصا في ما يتعلق بالبنيات التحتية و التكوين”.

وأضاف ” في إثيوبيا ، البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 120 مليون نسمة، كرة القدم تتربع على كرسي الريادة . لذلك نريد الاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بتطوير ممارسة هذه اللعبة ، وتكوين الاطر التقنية والمدربين ،بالإضافة إلى تنظيم المباريات الودية بين منتخبات البلدين، في كل الفئات العمرية “.

وأضاف أن نجاح الأندية المغربية على الساحة الأفريقية “يثير اهتمامنا أيضا (..) نريد حقا اتباع هذا النموذج” ، مشيدا في السياق ذاته بجودة البنيات الرياضية المسخرة لخدمة الشباب في المغرب.

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