الرئيس الجزائري

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية

2022-09-08 / 19:37
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هبة بريس _ متابعة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة، شمل عددا من الحقائب الوزارية بينها حقيبتا الداخلية والصحة.

وذكرت جريدة “النهار” الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

وأضافت أنه تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة، وكمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكمال بلجواد وزيرا للنقل، ولخضر رخروخ وزيرا للري، وعلي عون وزيرا للصناعات الصيدلانية.

وكان الرئيس الجزائري قد كشف في وقت سابق خلال لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام عن تعديل حكومي وشيك.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق، إن التعديل الحكومي لا بد منه لسد بعض الثغرات في بعض القطاعات.

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