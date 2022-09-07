طنجة ..بائع متجول يضرم النار في نفسه

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم بائع متجول ، على اضرام النار في جسده زوال اليوم الاربعاء، بمنطقة المجد العوامة بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان البائع المتجول حاول الانتحار عن طريق اضرام النار في جسده ،الا ان تدخل مجموعة من الباعة مكن من اخماد السنة النيران التي اشتعلت في جسده .

المعني بالامر في الخمسينات من العمر ، نقل في حالة خطيرة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بطنجة، حيث تجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر اسباب اقدامه على اضرام النار في جسده .

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