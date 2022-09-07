Real Madrid's French forward Karim Benzema reacts during the UEFA Champions League Group F football match between Celtic and Real Madrid, at the Celtic Park stadium, in Glasgow, on September 6, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بنزيمة وفترة الغياب

2022-09-07 / 18:19
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هبة بريس _ وكالات

يعاني المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة في فخذه الأيمن تعرض لها خلال فوز فريقه ريال مدريد الإسباني على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 3-صفر، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي.

وقال ريال في بيان “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كريم بنزيمة (…)، تم تشخيص إصابة عضلية نصف وترية إلى ضغط في عضلات الفخذ الرباعية في الساق اليمنى”، من دون أن يحدد مدة غياب مهاجم “الديوك” الذي يحوم الشك حول التحاقه بمنتخب بلاده نهاية سبتمبر الحالي.

وحسب وسائل إعلام اسبانية، من المتوقع أن يغيب بنزيمة لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين توقعت صحيفة “آس” الرياضية أن يكون جاهزا لخوض دربي العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو الأحد في 18 الشهر الحالي في “لا ليغا”.

في المقابل، توقعت صحيفة “ماركا”، الأكثر انتشاراً في إسبانيا، غياب الفرنسي عن مباراة فريقه أمام مايوركا في الدوري، والاستحقاق الأوروبي أمام لايبزيغ الألماني في المسابقة القارية الأم، إضافة إلى الدربي وأخيرا النافذة الدولية مع منتخب بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة يأمل في العودة إلى المستطيل الأخضر في الثاني من أكتوبر بمواجهة أوساسونا في الدوري.

وشوهد بنزيمة وهو يعرج خلال المباراة أمام سلتيك الثلاثاء في الدقيقة 26 وحاول إكمال اللعب، إلا أنه اضطر في النهاية للخروج من الملعب بعد 4 دقائق من تعرضه للإصابة، ليدخل بدلاً منه البلجيكي إدين هازار حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بين الفريقين (فاز ريال 3-صفر).

وباتت مسألة انضمام بنزيمة أفضل لاعب في أوروبا حسب جوائز “ويفا” هذا العام والمرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي يقام في 17 أكتوبر المقبل في باريس، إلى تجمع منتخب فرنسا نهاية الشهر الحالي موضع شك.

وتواجه فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، النمسا في 22 الشهر الحالي والدنمارك في 25 منه ضمن اطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية

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