وجدة.. جمعية تراسل الحكومة الجزائرية بشأن الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين

هبة بريس : وجدة

وجهت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة رسالة مفتوحة الى الحكومة الجزائرية بشأن مناشدة للتدخل العاجل في ملف الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين والموجودين بالتراب الجزائري وكذا التذكير بالتعجيل بتسليم جثث مغاربة مرشحين للهجرة المتواجدة بمستودعات الاموات.

وحسب المراسلة، بكونها توصلت الجمعية بمعطيات حول وضعية وظروف الاحتجاز الشباب المغاربة المرشحين للهجرة نحو الديار الأوربية سواء منهم الذين انطلقوا من الشواطئ المغربية ونظرا إما لسوء الأحوال الجوية والتيارات البحرية أو تعطل محركات زوارقهم تم إنقاذهم بالشواطئ الجزائرية من طرف البحرية أو زوارق الصيد أو وجدوا أنفسهم بالشواطئ الجزائرية بعد إقلاعهم من الشواطئ المغربية أو الذين عبروا بشكل غير نظامي الحدود البرية ويتخذون من الشواطئ الجزائرية مكانا للانطلاق نحو أوربا أو المرشحون للهجرة الفارون والعائدون من جحيم مراكز وسجون الاحتجاز بليبيا.

وتضيف المراسلة ذاتها، فقد سبق لكم في عدة مناسبات إطلاق سراح البعض منهم وتسليمهم عبر الممر الحدودي البري العقيد لطفي – جوج بغال، كما هو الشأن بالنسبة للجثث التي لفظتها مياه البحر المتوسط والتي تم تسليم البعض منها.

مؤخرا تم إنقاذ العديد شبان مغاربة مرشحين للهجرة انطلقوا من السواحل الشرقية للمغرب وتعطل محرك زورقهم بعرض البحر ومنهم من مكثوا بالبحر أكثر من ثلاثة أيام وبفعل سوء الأحوال والتيارات البرية بعد انحرف زورقهم نحو السواحل الجزائرية وتم إنقاذهم ويتم إيداعهم في الأخير بمراكز الشرطة والدرك غرب الجزائر غير بعيدين من مدينة وجدة المغربية الحدودية حيث يتواجدون بوهران والنواحي ومدن أخرى.

كما تؤكد جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وجدة – المغرب بأنها تتابع هذه الوضعية والتطورات وظروفهم الصعبة وانعكاساتها على عائلاتهم وأسرهم ومعاناتهم اليومية.

وبناءا على كون الهجرة ليست جريمة ومن المنطلق الحقوقي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نناشدكم :

– تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية بما يضمن التعجيل الفوري لعملية ترحيل هؤلاء الشباب نحو بلدهم وفق مطلبهم وعائلاتهم في ظروف إنسانية وحقوقية تضمن لهم الكرامة والأمن والأمان الشخصي وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

– عرض بشكل مستعجل الحالات الصحية على أطباء اختصاصيين بما يضمن حقهم في التطبيب والعلاج كما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

– نلتمس منكم الكشف والإعلان عن جميع الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين أو المحكومين بموجب القانون 08 -11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها .

– نجدد لكم مناشدتنا لكم وفي الإطار الجانب الإنساني والحقوقي تسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات خاصة بمدن غرب الجزائر.

– نجدد لكم مناشدتنا لكم وكما وجهناها للسلطات المغربية وفي الإطار الجانب الإنساني والحقوقي فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين الشقيقين تجسيدا لأواصر الإخوة والعلاقات الاجتماعية والإنسانية والعائلية التي تربط الشعبين الشقيقين أو على الأقل الفتح المؤقت لممرات إنسانية برية آنية للقضايا الاجتماعية والعاجلة ومراعاة للمعاناة اليومية للعائلات المختلطة.

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