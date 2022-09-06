فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك للاتحاد الأوروبي

2022-09-06 / 20:24
10
هبة بريس _ وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء عن تأييده «لشراء الغاز بشكل مشترك» في أوروبا بهدف الحصول على أسعار «أرخص»، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وقال الرئيس بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا «نحن مؤيّدون… لشراء الغاز بشكل مشترك» مضيفاً أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار «أرخص». وتابع «إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفاً لسعر الغاز الذي يتمّ تسلّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء».

وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهّد تسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

وقال»سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا … إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة». واعتبر أن «ليس هناك دليل على الحاجة» لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة

توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة

2022-09-06 / 21:44
Photo of الانتحار.. تزايد مقلق في الدول العربية

الانتحار.. تزايد مقلق في الدول العربية

2022-09-06 / 18:44
Photo of واشنطن: اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن: اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

2022-09-06 / 18:11
Photo of بسبب ترؤس وزيرة الخارجية الليبية الجلسة.. مصر تنحسب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

بسبب ترؤس وزيرة الخارجية الليبية الجلسة.. مصر تنحسب من…

2022-09-06 / 15:10
Photo of ماكرون يدعو الفرنسيين الى “توفير الطاقة”

ماكرون يدعو الفرنسيين الى “توفير الطاقة”

2022-09-06 / 11:02
Photo of الشرطة الكندية تعثر على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن ميتا

الشرطة الكندية تعثر على أحد المشتبه بهما في حوادث…

2022-09-05 / 23:50
Photo of الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل

الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل

2022-09-05 / 22:28
Photo of نتنياهو: استعجلت بكتابة مذكراتي خوفا من أن أموت بكورونا

نتنياهو: استعجلت بكتابة مذكراتي خوفا من أن أموت بكورونا

2022-09-05 / 22:18
Photo of داعش” يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية

داعش” يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية

2022-09-05 / 19:39
Photo of وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها

وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها

2022-09-05 / 18:39

‫10 تعليقات

  2. الخيرات التي اعطاها الله الى العرب لو كانت عند الكفارهل كانو يعملوننا مثل ما عاملناهم

  3. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر،هذا حال ماكرون،في الشتاء أكثر المقارون

  5. ماكرون : راني هبطت نيفي و رحت للدزاير جبتلكم شوية غاز و جيت كونصوميو بلعقل حتى تفرج علينا ههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق