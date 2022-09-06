فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك للاتحاد الأوروبي
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء عن تأييده «لشراء الغاز بشكل مشترك» في أوروبا بهدف الحصول على أسعار «أرخص»، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
وقال الرئيس بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا «نحن مؤيّدون… لشراء الغاز بشكل مشترك» مضيفاً أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار «أرخص». وتابع «إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفاً لسعر الغاز الذي يتمّ تسلّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء».
وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهّد تسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.
وقال»سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا … إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة». واعتبر أن «ليس هناك دليل على الحاجة» لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.
10 تعليقات
ماعندوش الغاز وماعندوش البترول بصح موفر لشعبو خير منكم
الخيرات التي اعطاها الله الى العرب لو كانت عند الكفارهل كانو يعملوننا مثل ما عاملناهم
من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر،هذا حال ماكرون،في الشتاء أكثر المقارون
قطع الكهرباء الغاز والماء كاينة غير في بلادنا
ماكرون : راني هبطت نيفي و رحت للدزاير جبتلكم شوية غاز و جيت كونصوميو بلعقل حتى تفرج علينا ههههه
حماضت عليك يامعكرون راح وقت خليفي حمد ههههههههههه
هذي فرصة الدول العربية لنهوض من سباتهم العميق
دردك و هرس و الجزائر تخلص ههههههه
اوروبا في مهب الريح وبدون غاز
توالي الازمات الداخلية من جفاف الانهار وبطالة ..