بسبب شاكيرا.. بيكيه يخطط لـ”الهرب” من إسبانيا

2022-09-05 / 16:57
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هبة بريس - وكالات

أبلغ جيرارد بيكيه مدافع وقائد برشلونة الإسباني أحد المسؤولين في النادي عن رغبته بالرحيل بعيداً عن إسبانيا بسبب اقتحام حياته الخاصة عقب انفصاله عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا مطلع يونيو الماضي.

وأعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما في شهر يونيو الماضي وطالبا باحترام حياتهما وحياة طفليهما الشخصية

ووفقاً لإذاعة “كوبي” الإسبانية فإن بيكيه أبلغ مسؤولاً رفيعاً في النادي الكاتالوني أنه سئم من اختراق خصوصيته وتطفل وسائل الإعلام على حياته الخاصة عقب انفصاله عن شاكيرا، وأنه يرغب بالابتعاد عن إسبانيا لهذا السبب.

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