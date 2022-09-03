اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات تمكنت من اعتقال شخص تبين أنه ” مخزني”، على خلفية تلبسه بحيازة كمية من مخدر الشيرا بمدينة سطات، حيث أسفرت التحريات المتواصلة عن تحديد هوية مزوده الرئيسي وباقي شركائه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمدينة الدروة، وهي التحقيقات التي مكنت من توقيف أربعة أشخاص معظمهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا والأقراص الطبية المهلوسة، ضمن عملية أمنية جرى تفعيلها بالمنطقة القروية “أولاد يحيى” ضواحي مدينة الدروة.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش المنجزة عن حجز 500 غرام من مخدر الشيرا و67 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل” و”إيكستازي”، فضلا عن هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين المحلي والوطني.

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